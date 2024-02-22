بالفيديو: محمد عساف ينهار على الهواء

لم يتمالك الفنان الفلسطيني محمد عساف دموعه خلال حديثه عن العدوان الذي يحصل في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وقال محمد عساف وهو يبكي في بودكاست "تخيل" الذي نُشر عبر اليوتيوب إنه يشعر بالخجل لأن الشعور بالعجز الذي يعيشه يجعله يحس بالعار؛ كونه غير قادر على تغيير أي شيء.

وتابع الفنان الفلسطيني بأنه يعيش منذ بدء الحرب على غزة بمشاعر مختلطة، وحالة عجز لم يسبق لها مثيل، معلقًا: "أنا خجلان من كل أهلنا في غزة، وخجلان من نفسي، وخجلانين من دموعنا، هؤلاء أهلنا". ( الجديد)