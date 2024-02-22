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فنون ومشاهير

بهذه الشروط.. غادة عادل مستعدة للزواج مجدداً

Lebanon 24
22-02-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة غادة عادل عن عدم رفضها لفكرة الزواج، واستعدادها لخوض التجربة مرة أخرى، ولكن بشروط، كما تحدّثت عن آخر تطورات التحضير للجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية">

 

وأكدت غادة عادل أنها لا تعارض فكرة الزواج، قائلةً: "كل شوية إتسئل عن جوازي ومحدّش عارف ممكن أتجوز وممكن متجوزش، ولو لقيت الشخص المناسب لظروف شغلي ولأولادي وميأثرش على أي حاجة في حياتي هوافق، ومقدرش أكون أنانية لو هعمل حاجة متأثرش على اللي حوليا".

 

 وعن تطورات التحضير للجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، قالت غادة عادل: "اتكلمت مع الدكتور مدحت العدل، وقاللي إن شخصيتي هتظهر بشكل تاني وغير متوقع وجديد، وكل شخصية في الفيلم هيكون فيها مفاجأة، وهتروح في حتة تانية".

 

وتخوض غادة عادل الماراثون الرمضاني لهذا العام بمسلسل "لانش بوكس"، والذي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم: جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، عمرو رمزي، أسامة أبو العطا، وهو من إخراج هشام الرشيدي.

( لها)
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