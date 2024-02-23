15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نانسي عجرم في ورطة جديدة.. دعوى قضائية ضدها إليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-02-2024
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال قضية الفنانة نانسي عجرم عقب ظهورها مع مدون إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً تتفاعل وذلك بعد تقديم أحد المحامين اللبنانيين دعوى قضائية ضدها أمام النيابة العامة العسكرية، بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل.
Advertisement
وتضمنت الدعوى المقدمة ضد نانسي بأن ظهورها مع المدوّن الإسرائيلي كان للمرة الثانية، وأتى بالتزامن مع الحرب في جنوب لبنان، وهو ما وثقته الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح المحامي في بلاغه الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، أمس الخميس، أن ما قامت به نانسي يشكل "مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الاسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة اسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مجموعة صور تجمع نانسي والمدون الإسرائيلي إيتسيك بلاس، وهما يتصافحان في كواليس حفلها في قبرص، فيما وصفت بعض الصفحات الإسرائيلية تلك الصور بـ"الفضيحة"، في محاولة منها التشهير بسمعة الفنانة التي أظهرت دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.(فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
03:44 | 2024-02-22
22/02/2024 03:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟
Lebanon 24
بالأسماء... من استهدفت إسرائيل في كفررمان؟
12:01 | 2024-02-22
22/02/2024 12:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير.. تبادل إطلاق نار كثيف بين المباني السكنيّة (صور)
Lebanon 24
توتّر كبير.. تبادل إطلاق نار كثيف بين المباني السكنيّة (صور)
13:35 | 2024-02-22
22/02/2024 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطّط تكشفهُ "ضربة الغازية".. هؤلاء "قيد الإستهداف"!
Lebanon 24
مخطّط تكشفهُ "ضربة الغازية".. هؤلاء "قيد الإستهداف"!
03:00 | 2024-02-22
22/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء وجرحى.. بالفيديو غارتان إسرائيليتان على شقة في كفررمان
Lebanon 24
شهداء وجرحى.. بالفيديو غارتان إسرائيليتان على شقة في كفررمان
09:46 | 2024-02-22
22/02/2024 09:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2024-02-22
بهذه الشروط.. غادة عادل مستعدة للزواج مجدداً
15:30 | 2024-02-22
فنانة لبنانية تتألق بالعباءة السعودية بمناسبة يوم التأسيس (صورة)
13:45 | 2024-02-22
من شوارع لندن... شاهدوا آخر إطلالة لابنتيّ كارين رزق الله (صور)
12:00 | 2024-02-22
بالفيديو: محمد عساف ينهار على الهواء
10:30 | 2024-02-22
بعد أيام من لقائه أطفالها... توم كروز ينفصل عن حبيبته
06:53 | 2024-02-22
حسام حبيب أمام أزمة جديدة... يوتيوب يحذف أغنية "كدابة"
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
23/02/2024 08:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
23/02/2024 08:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
23/02/2024 08:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24