بعد صورتها مع إسرائيلي.. شاعر لبناني شهير يُدافع بقوة عن نانسي عجرم (فيديو)

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شارك الشاعر احمد ماضي، في "بودكاست عالجديد" حيث أطلق تصريحات جريئة وقوية.تحدث احمد ماضي في الحلقة عن طفولته، كما كشف تفاصيل علاقته بوالده الشاعر محمد ماضي الذين كان ملهمه الاول في كتابة الشعر، كاشفا اسرار اول حب في حياته بالاضافة الى اول شعر كتبه، ليردده لاول مرة على الهواء.كما تحدث ماضي عن علاقته بخطيبته السابقة الفنانة السورية ريم نصر الدين، كما ابدى رأيه بالزواج معتبرا انه مؤسسة فاشلة، ليكشف بعدها عن رأيه بالمساكنة ويؤكد انها شيء ضروري قبل الزواج لتحديد مصير علاقة الطرفين.وانفعل ماضي في الحلقة بسبب الفنانة اليسا، مؤكدا انه لن يتعاون معها ابدا بعد الآن، كما هاجمها بقوة، ليكشف عن سر علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان زياد برجي، اذ قال إنه "ابن بيت" ويفتخر به وبصداقته.وفي الحلقة ايضا، دافع ماضي بقوة عن الفنانة نانسي عجرم بعد صورتها مع "بلوغر اسرائيلي"، وهاجم الفنانة الاماراتية احلام والفنان السوري الشامي. (الجديد)