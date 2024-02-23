محامي منسقة السلاح في فيلم "راست": بالدوين مسؤول عن مقتل المصورة

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وعرض فريق الدفاع عن هانا غوتيريز ريد أولى حججه خلال المحاكمة المنعقدة في سانتا فيه في ولاية نيو مكسيكو.



وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 تشرين الاول 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. أشار محامو المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست"، والتي تُحاكم في الولايات المتحدة في قضية مقتل المصورة هالينا هاتشينز عام 2021 بحادث عرضي خلال تصوير العمل، إلى مسؤولية الممثل والمنتج أليك بالدوين الذي كان يحمل السلاح وقت إطلاق النار.وعرض فريق الدفاع عن هانا غوتيريز ريد أولى حججه خلال المحاكمة المنعقدة في سانتا فيه في ولاية نيو مكسيكو.وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 تشرين الاول 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال جايسن بولز، وكيل الدفاع عن غوتيريز ريد، إن "أليك بالدوين، أحد المنتجين الرئيسيين للعمل وبطله، كان يدير موقع التصوير"، مضيفاً "ستسمعون خلال المحاكمة أنه انتهك بعض القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة". وتابع: "هو مَن انتهكها، لا غوتيريز ريد".

وبدأ الادعاء من جانبه يظهر صورة عن غوتيريز ريد بأنها شخص "مهمل وغير مهني".



وقال المدعي جايسن لويس إن الأدلة التي أضيفت إلى الملف "تظهر أن المدعى عليها تعاملت مع بروتوكولات السلامة كما لو كانت اختيارية، لا على أن حياة الناس تعتمد على إنجازها عملها على نحو صحيح". (العربية)