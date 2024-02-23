المبلغ كبير جدّاً... ما هو أجر يواكين فينيكس وليدي غاغا في فيلم "جوكر"؟

كشفت تقارير إعلامية عن الأجور الخيالية التي حصل عليها يواكين فينيكس وليدي غاغا، نجما الجزء الثاني من فيلم "جوكر" Joker:Folie á Deux.



ونقلت مجلة Variety عن مصادر موثوقة أن أجر فينيكس ارتفع من 4.5 ملايين دولار أميركي في الجزء الأول من الفيلم، إلى 20 مليوناً في الجزء الجديد، بينما تقاضت شريكته ليدي غاغا مبلغ 12 مليون دولار عن دور الشريرة "هارلي كوين"، علماً أن ميزانية الفيلم بلغت 200 مليون دولار. (لها)

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