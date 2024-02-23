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فنون ومشاهير

نجاة الفنانة وابنة شقيقها المخرج من الموت.. هذا ما حصل لدى عودتهما من المطار!

Lebanon 24
23-02-2024 | 16:05
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أفادت مجلة "لها" بنجاة الممثلة المصرية ريم سامي وابنة شقيقها المخرج محمد سامي من الموت، عقب تعرّضهما لحادث سير مروّع اليوم الجمعة، على طريق مطار العاصمة القاهرة.


وقال والدها رجل الأعمال سامي عبد العزيز في منشور على "فيسبوك": "اللّهم لك الحمد والشكر والفضل والمنّة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار، حيث اصطدم السائق الذي يحمل الحقائب بالسيارة التي يركبونها من الخلف وأصاب حفيدتي برضوض في رأسها".
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وتابع: "ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".
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