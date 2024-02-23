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فنون ومشاهير

ردّ "غريب".. هكذا علّق مؤلّف فيلم هالة صدقي على المنتقدين

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:00
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ردّ مؤلف فيلم "الملكة" السيناريست أحمد رمزي، على الهجوم الذي شنّه الناقد طارق الشناوي على العمل، وقال: "هذا أسوأ فيلم في التاريخ، أنا شخصياً شعرت بضيق تنفس في أول مشهدين من العرض الخاص وهذه مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم".
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بدوره، ردّ الشناوي، قائلا: "بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري، أما بالنسبة لاستغلال نجاح "جعفر العمدة" أقسم بالله ما كنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم "الملكة" نهائياً، هذا اسم قاعة أفراح أصلاً، وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف".

يُذكر أن فيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي لم يحقق أي نجاح خلال عرضه، وسُحب من دور السينما بعد أسبوعين فقط من عرضه، حيث لم يحقق سوى 460 ألف جنيه فقط لا غير.

المصدر: لها
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