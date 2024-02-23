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فنون ومشاهير

بعد الدعوى القضائية ضدها.. لأول مرة نانسي عجرم ترد على صورتها مع اسرائيلي

Lebanon 24
23-02-2024 | 23:30
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عقب الجدل الذي اشتعل بعد انتشار صورها مع مدون إسـرائيلي خلال حفلها في قبرص، وتصاعد الأزمة وصولاً إلى أروقة المحاكم بتهمة مخالفتها قانـون مقاطعة إسرائيل، ردت الفنانة نانسي عجرم للمرة الأولى على هذه القضية.

وقالت نانسي عجرم في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة إكس" "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة لي محبة الكثيرين وهم بالملايين".

وأضافت: "شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقد وعد، وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".

وتابعت نانسي: "لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء. هدفي واضح وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله. لكم حبي ولهم دعاء بالصبر".
 
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وكانت نانسي تسببت بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع مدون إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص، ولا سيما مع تداول وسائل إعلام إسرائيلية لصور نانسي مع ذلك المدون.

هذا الجدل سرعان ما تحول إلى أروقة القضاء اللبناني، حيث تقدم محامٍ بدعوى ضد نانسي عجرم، لظهورها مع ذات المدون للمرة الثانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوبي لبنان، وهو ما وثقته الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.(فوشيا)

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