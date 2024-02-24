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فنون ومشاهير

هل اعتزلت نورهان؟

Lebanon 24
24-02-2024 | 08:25
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علّقت الفنانة نورهان على الأخبار التي خرجت مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل.


وقالت نورهان: "آخر عمل لي كان جروب الماميز، وبعده أديت العمرة بالحجاب، وعندما نزلت الصور الناس اعتقدوا أنني اعتزلت التمثيل، لكن هذه طبيعة السوشيال ميديا".
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وتحدثت نورهان عن تفاصيل عملها الدرامي مع الأطفال في مسرحية ونيس، معلقة: "بشتغل على سن يبدأ من 10/11 سنة حتى مرحلة الثانوية، بهدف توصيل الدراما، خاصة أنها تكون أصعب في مرحلتي الطفولة والمراهقة".



وتابعت: "الطالب يكون في مرحلتي الطفولة والمراهقة رافضًا سياسة التوجيه والنقد، ونحن نعلم الأطفال التواصل مع الآخرين وكيفية الإلقاء والتحدث ومهارات التمثيل، في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم، الأطفال عوضوني عن أمنيتي أني أنجب كثيرا، لأن عندي ولدًا وحيدًا، وتجربة جميلة جدا، ولا توجد عندي أزمة في الاختيارات التي تدر المال الكثير".


وبشأن أعمالها الفنية المستقبلية، قالت نورهان: "أركز حاليًا على تدريب الأطفال بمساعدة فريق فني كبير يخص العمل المسرحي والفني".
المصدر: لها
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