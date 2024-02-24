منهارة وترفض الطعام في الحبس... ماذا يحصل مع دنيا بطمة؟

لا تزال قضية دنيا بطمة تتصدر التريند في المغرب على الرغم من مرور أسابيع على حبسها بقضية "حمزة مون بيبي " الشهيرة، ولكن ماذا عن حالة الحزن التي تعيشها دنيا بطمة داخل الحبس؟



دعم الجمهور

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خلال الأيام الماضية، تردد تعرض دنيا بطمة لحالة إنهيار عصبي داخل الحبس ورفضها التام للطعام، ولكن علمت نواعم أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات وهمية وأن دنيا تتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يرتدد عن تعرضها لأزمة صحية داخل الحبس والتي يروج لها البعض من قبل مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الإجتماعي.

وعلمت نواعم أن دنيا بطمة سعيدة لدعم جمهورها ومساندته لها منذ اليوم الأول لقرار حبسها ومطالبتهم بالعفو الملكي.



طلب العفو الملكي

وقد بدأت هيئة الدفاع الخاصة بدنيا بطمة خلال الفترة الماضية في الإجراءات السريعة لتقديم طلب العفو الملكي عنها بشكل رسمي، على أمل قبول الطلب وتبرأتها من القضية في أسرع وقت.

الجدير ذكره أنه تم إلقاء القبض على دنيا بطمة خلال الأسابيع الماضية لثبوت إدانتها في قضية الحساب المزيف الشهير "حمزة مون بيبي" والذي نشر العديد من الصور التي تسيء لنجمات ورجال أعمال شهيرة من المغرب.