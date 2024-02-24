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فنون ومشاهير

إليسا تفاجئ جمهورها وتشارك في دراما رمضان 2024... بهذا المسلسل

Lebanon 24
24-02-2024 | 14:19
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كشفت مصادر مطلعة في شركة "إيغل فيلمز" للإنتاج الفني، لـ"فوشيا" عن تسجيل الفنانة اللبنانية إليسا لشارة مسلسل "ع أمل"، من بطولة ماغي بو غصن، ومهيار خضور وبديع أبو شقرا.
وسيعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024. وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، ويتناول قضايا اجتماعية عربية.
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وتتعاون إليسا مع "إيغل فيلمز" للمرة الثانية بعد تتر مسلسل "يا ريت" للمخرج فيليب أسمر، ومن المُتوقع أن تُطرح الشارة قريبًا ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، والذي سيُعرض على شاشة "MBC" ومنصة "شاهد" في رمضان.



وكانت ماغي بوغصن، قد حمّست الجمهور لمسلسلها الجديد "ع أمل"، بعدما نشرت البرومو الترويجي الأول له قبل أيام قليلة.
وطغى على البرومو الذي وثقته ماغي، عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام"، أجواء الإثارة، وظهرت خلاله بشخصية "يسار" المرأة التي تتعرض للتعنيف من قبل 3 رجال مروا في حياتها، وهم: مهيار خضور، وعمار شلق، وبديع أبو شقرا.

من جانبه صرح الممثل بديع أبو شقرا لـ"فوشيا" أن مسلسل "ع أمل" سيكون ممتعًا وسيثير الجدل؛ ما يضع العديد من التساؤلات حول الموضوعات التي سيتطرق إليها.
وأضاف أبو شقرا، أن العمل الدرامي سيسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات الشيقة التي تهم الرأي العام.
في سياق آخر، تستعد شركات الإنتاج، حاليًا، للكشف عن تترات مسلسلاتها الرمضانية، حيث تعاقدت "صباح إخوان" مع محمد خيري لتتر "نقطة انتهى" من بطولة عابد فهد، وتأليف وإخراج أسامة الناصر. (فوشيا)

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