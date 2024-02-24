بعد الهجوم عليها... أصالة تدعم نانسي عجرم

أظهرت الفنانة أصالة نصري دعما قويا للفنانة نانسي عجرم في ظل الانتقادات التي واجهتها بسبب ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي في حفلها الأخير الذي أقيم في قبرص.





ونشرت أصالة تعليقاً عبر حسابها على موقع إكس، أكدت خلاله على مسيرة نانسي الممتدة لمدة 21 عامًا من الرقي والأخلاق العالية.

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وجاء في منشورها: مسيرة 21 سنة من الرُقي والأخلاق مع الصغير قبل الكبير وبشهادة الكل. مش رح تتأثر بكم شخص عم بحاول يسلط الضوء على صفحته من وراء أهم فنانة عربية. كلنا عارفين مين نانسي والحاقد قبل المعجب.



من جهتها ردّت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على الجدل الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عقب ظهورهـا في صور مع مدون إسـرائيلي، وتصاعد الأزمة وصولاً إلى أروقة المحاكم، بتهمة مخالفتها قانـون مقاطعة إسرائيل.

وقالت نانسي عجرم، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة إكس، "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة لي محبة الكثيرين وهم بالملايين".

وأضافت: شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقد وعد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد.. أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي.

وتابعت: لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء. هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي.. ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله. لكم حبي ولهم دعاء بالصبر". (فوشيا)