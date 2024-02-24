فيديو لنور الغندور وفاطمة الصفي: "إحنا مخنوقين من الشغل"

شاركت الممثلة المصرية، نور الغندور، مقطع فيديو كوميديًا مع الجمهور، حمل عنوان "الوضع الحالي.. أنا مخنوق من الشغل".

وظهرت نور برفقة الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، وهما تتمايلان على أنغام أغنية "أنا مخنوق من الشغل" للفنانين ريشا كوستا وسماره ناو، التي طرحت مع بداية العام الحالي.

الفيديو الذي شاركته الممثلة المصرية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، علقت عليه: الوضع الحالي، شكلي حسيب الشغل.



وظهرت نور بلوك كاجوال، ارتدت فيه قميصا باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

أما الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، فقد شاركت مقطع فيديو كوميديا آخر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقة الفنانة الغندور.

وظهرت الفنانتان على مقطع صوتي جاء فيه: أنا مكاني مش عندكم ومش هون، مكاني في اليابان في لوس أنجلوس.



وتشارك نور الغندور وفاطمة الصفي بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في موسم دراما رمضان 2024، برفقة هدى حسين، وليلى عبدالله، لولوة الملا وغيرهن، وهو من إنتاج "إيغل فيلمز".

وشاركت فاطمة صورة لها من كواليس العمل مع باقي النجمات، علقت عليها باسم المسلسل فقط "زوجة واحدة لا تكفي" دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وستجسد نور الغندور دور (زينة) وهي ابنة هدى حسين في العمل، بالإضافة إلى كل من ناصر الدوسري وحمد اشكناني ونور الشيخ وخالد الشيخ، الذين يقومون بدور (الأساتذة) في المدرسة.

وعلقت الغندور على مشاركتها بالقول إن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تجربة جديدة بعد "من شارع الهرم إلى" مع الكاتبة هبة مشاري حمادة، والمخرج علي العلي. (فوشيا)