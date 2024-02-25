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فنون ومشاهير

"يا تقبروا قلبي".. شيرين ترقص وتتمايل في بيروت وتغني "كدابة" لطليقها حسام حبيب

Lebanon 24
25-02-2024 | 00:41
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أشعلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأجواء في بيروت بعد غيابها لسنوات عن جمهورها هناك.

لكن قامت شيرين قبل بدء الحفل أي في الكواليس، بخطوة مفاجئة كانت للبعض، حيث ظهرت وهي تؤدي أغنية "كدابة" التي طرحها طليقها الفنان حسام حبيب قبل أن يتم حذفها على يوتيوب، لتزيد التكهنات بين الجمهور حول عودتها إليه من جديد.

وبدت شيرين منسجمة مع الأغنية، وتتفحص إطلالتها أمام المرآة، بعد أن نسق لها مصفف الشعر طوني المندلق تسريحتها التي ظهرت فيها خلال الحفل.

وفور صعودها على مسرح الـ"فوروم دي بيروت"، اعتذرت شيرين للجمهور اللبناني بسبب تأجيل موعد الحفل كان سيقام في الـ17 من شباط الحالي، إلى السبت الـ24 من الشهر ذاته. وقالت: "أنا آسفة على اللي صار الأسبوع الماضي مش بإيدي، بس إنتوا نور عيوني إنتوا حبايب قلبي".

وقدمت الفنانة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، منها "يا بتفكر يا بتحس"، "أنا مش بتاعت الكلام ده"، و"متحاسبنيش" و"خليه يدور عليا"، كما قدمت أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة فيروز، وغيرها من الأغاني. 
 
 
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وبدت في قمة السعادة بين جمهورها اللبناني الذي حرص على الاستمتاع بأغانيها، حيث بدت ترقص وتتمايل على المسرح.
 
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