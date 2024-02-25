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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لجلطة دماغية ونقله إلى المستشفى.. نجل الفنان الشهير: زيارة والدي ممنوعة!

Lebanon 24
25-02-2024 | 03:43
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كشف الفنان الكويتي خالد الرويشد، أن الأطباء أوصوا بمنع الزيارة عن والده المطرب الكبير عبدالله الرويشد، مطمئناً الجمهور على الحالة الصحية لوالده.

وكتب خالد بتدوينة عبر "إنستغرام": "واجب اطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد".
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واعتذر خالد ممن لم يستطع الرد عليهم لكثرة الرسائل التي تصل إليه. وتوجّه بالشكر لكل من سأل واتصل وأرسل للاطمئنان على والده، مؤكداً أنه يكن الاحترام والتقدير للجميع.

واختتم تدوينته بالإشارة إلى توصية الأطباء بمنع الزيارة عن والده في الوقت الحالي، قائلاً: الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء.
 
 
وأدخل الفنان إلى مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية، يوم الأحد الماضي إثر تعرُّضه لوعكة صحية طارئة، وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ تأجيل حفل ليلة "وداعية" للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر.
 
وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة "إكس": نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية" للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر والذي كان مقررًا بتاريخ 23 شباط 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات "موسم الرياض" حتى أشعار آخر. (فوشيا)

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