بعد سنتين من الزواج... فنانة أعلنت إنفصالها عن زوجها هذا ما كتبته (صورة)

أعلنت الفنانة السورية دانا جبر، اليوم الأحد، انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرا.



وجاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" حيث كتبت "I am single". (فوشيا)

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