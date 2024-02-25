Advertisement

فنون ومشاهير

اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة

Lebanon 24
25-02-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1168279-638444863008983147.jpg
Doc-P-1168279-638444863008983147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّمت الإعلامية ريمي درباس استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال الأسبوع الماضي لتنضم إلى أسرة الحدث في المملكة العربية السعودية.
ومن المرجح ان تعمل درباس ضمن فريق الأخبار للمحطة المذكروة بدءًا من شهر آذار المقبل أي بعد أيام عدة وذلك من مكاتب واستديوهات الشركة في الرياض.
Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:30 | 2024-02-25
07:45 | 2024-02-25
05:43 | 2024-02-25
03:43 | 2024-02-25
00:41 | 2024-02-25
23:00 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24