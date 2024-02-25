اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة

قدّمت الإعلامية ريمي درباس استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال الأسبوع الماضي لتنضم إلى أسرة الحدث في المملكة العربية السعودية.

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ومن المرجح ان تعمل درباس ضمن فريق الأخبار للمحطة المذكروة بدءًا من شهر آذار المقبل أي بعد أيام عدة وذلك من مكاتب واستديوهات الشركة في الرياض.