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فنون ومشاهير
بعد حذفها عن يوتيوب.. شيرين تغني "كدابة"وحسام حبيب يرد
Lebanon 24
25-02-2024
|
23:00
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في خطوة أثارت ضجة وتكهنات من متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين أغنيته "كدابة" في كواليس حفلها بلبنان، الذي حضره عدد كبير من الجمهور.
وأعاد حسام حبيب نشر الفيديو الخاص بشيرين عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" واكتفى بكتابة قلب أحمر للتعليق على الفيديو، الذي تدعمه فيه شيرين، بعد حذف أغنيته الجديدة كدابة من موقع يوتيوب.
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فيما ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص وتردد أغنية "كدابة"، التي طرحها مؤخراً المطرب حسام حبيب عقب انفصالهما.
وبعد أيام من طرح الأغنية الجديدة، ظهرت شيرين في مجموعة من الفيديوهات وهي تغني الأغنية مع إجادة تامة للكلمات الخاصة بها.
ونشر مصفف الشعر طوني المندلق مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، تظهر فيها شيرين وهي تغني الأغنية.
هل عادت شيرين لحسام حبيب؟
وسألت شيرين في الفيديو إذا كان مصفف الشعر يقوم بالتصوير من أجل النشر عبر "تيك توك"، ورد الأخير بالإيجاب.
وانطلقت شيرين في تقديم عدة مقاطع من الأغنية، مع بعض الحركات العفوية التي تفاعل معها الجمهور في التعليقات.
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