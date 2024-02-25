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فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2024 | 15:32
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تصدر الفنان اللبناني عاصي الحلاني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما توقف عن الغناء على المسرح خلال حفله امس في باريس، واجهش بالبكاء تأثرا ومستذكرا والدته الراحلة.
وفي التفاصيل، بكى عاصي اثناء تأديته أغنيّة "باب عم يبكي"، بعدما تذكّر والدته الراحلة، اذ ذكرها في الاغنية قائلا:"وين اللي كانت حلوة الحلوات، امي كانت حلوة الحلوات".
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ثم توقّف عاصي الحلاني عن الغناء فجأة، وأجهش بالبكاء، لكنه أكمل الأغنيّة لاحقاً، وسط تصفيق الجمهور له.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المنتشر للحظة بكاء عاصي بكثافة، اذ عبر الجمهور عن حزنهم تأثرا ببكاء عاصي، مشيرين الى احساسه المرهف و متمنين الرحمة لوالده.

وجاء في بعض التعليقات: "الله يرحمها ويغفر لها ويقويك أكثر على هم هالزمان وصبرك على أمك".

و"هذه الايقونة الموسيقية ليست مجرد اغنية ..انها احساس.. احساس قلب يتكلم ويتالم .. احساس حنية وحب والم وفراق .. انه الفارس .. فناني المفضل، أجل انه فارس .. لانه لم يقدم فنه الا وكان معه احساسه وابداعه .."

و"دموعك اغلى من الروح ياحبيب القلب ربي يرحمها ويطول بعمرك ويحميك ربي ويسعد هالوجه الحلو".

و"الدني ام". (الجديد)

فنون ومشاهير

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