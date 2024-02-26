لم تكن لوحدها.. ابنتا شيرين عبد الوهاب كانتا معها في بيروت شاهدوا كم كبرتا





واصطحبت شيرين ابنتيها هنا ومريم معها إلى الحفل، وظهرت في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقف على المسرح وتسأل عن ابنتيها قائلة: "بناتي فين، مقعدين بناتي فين".

Advertisement

وظهرت مريم وهنا تجلسان على طاولة وسط الحضور وتستمتعان بغناء والدتها. مساء يوم السبت الماضي، أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً ضخماً في بيروت بعد غياب طويل.واصطحبت شيرين ابنتيها هنا ومريم معها إلى الحفل، وظهرت في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقف على المسرح وتسأل عن ابنتيها قائلة: "بناتي فين، مقعدين بناتي فين".وظهرت مريم وهنا تجلسان على طاولة وسط الحضور وتستمتعان بغناء والدتها.

واختارت شيرين فستانا أسود اللون من خامة الشبك المطرزة بالترتر، الأسود والفضي، مع وجود مساحات كبيرة في التصميم الأصلي للشبك تكشف عن الجلد، من تصميم دار Tom Ford، ولكن شيرين تغلبت على هذه الأجزاء الشفافة عند البطن والرجل بتبطينها باللون الأسود.



يصل سعر الفستان إلى 8904 جنيه استرليني أي ما يعادل 277 ألف جنيه مصري. (نواعم)





