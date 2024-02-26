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لبنان

"العاصفة لن تهب مرتين".. وفاة الممثل القدير فادي إبراهيم عن 67 عاماً

Lebanon 24
26-02-2024 | 01:55
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توفي صباح اليوم الممثل القدير فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا، بعد معاناته مع المرض. 
 
وكانت عائلة إبراهيم أصدرت بيانًا، الجمعة، قالت فيه انه "تم نقل الفنان الى العناية المركزة نظرًا للمضاعفات التي حصلت ومنعت عنه الزيارات".
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وتجدر الإشارة إلى أن ابراهيم كان يتلقى العلاج قبل أشهر في المستشفى بعدما ساءت حالته الصحية بسبب مرض السكري، ما دفع الأطباء إلى بتر قدمه والبعض من أصابع يده. 
 
وشارك إبراهيم في أعمال تلفزيونية كثيرة، أبرزها "نساء في العاصفة"، "العاصفة تهب مرتين"، "كل الحب كل الغرام"، "2020"، "بين بيروت ودبي"، "ثورة الفلاحين" وغيرها من المسلسات. 
 
إلى جانب التمثيل، عمل مترجمًا للأفلام الوثائقية في تلفزيون لبنان، كما وعمل كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات التجميل للمحترفين، وكان لديه خبرة في الإخراج.
 
يُذكر أن إبراهيم من طرابلس، والده لبناني ووالدته استرالية ويحمل الجنسية الأسترالية، وهو الابن الوحيد بين أربع بنات. 
 
تدهور الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم (تفاصيل) - من العاصمة
 
فادي إبراهيم - المعرفة
 
فادي إبراهيم: العالم يتغير بسرعة والفوضى تهدد الفن | اندبندنت عربية
 
بدوي يتحدّث عن حالته...فادي إبراهيم يفتقد الدعم المطلوب من الدولة اللبنانية! | الكتائب
 
وفور إعلان وفاته، نعى نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان،‎ نعمة بدوي، الفنان فادي إبراهيم، وقال في بيان صحفي أصدرته النقابة: بكل حزن وأسى.. ننعى إليكم زميلنا في نقابة الممثلين الفنان القدير فادي إبراهيم. رحمة الله على نفسه الطيبة الصادقة والمحبة. 

وأضاف البيان: وإننا إذ نطلب من الله عز وجل أن يحضن روحه بمحبته وعطفه السماوي، نصلي لأجله ونتشفع له بإيمان ورضوخ لمشيئة الخالق بأن يتقبله في جنات فردوسه الالهي ورحاب عزته السماوية. تعازينا الحارة لأهله ومحبيه وزملائه. البقاء لله.
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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