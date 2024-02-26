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فنون ومشاهير
عامل دليفري حاول اقتحام فيلا إعلامي شهير.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
26-02-2024
|
02:12
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حاول أحد الشبان في أواخر العشرينيات من العمر يعمل بخدمة التوصيل "دليفري"، دخول فيلا الإعلامي عمرو أديب، ليتم القبض عليه لإصراره على مقابلة الإعلامي الشهير لسبب أغرب من الخيال.
ولا يزال التحقيق جاريا من قبل الأجهزة الأمنية، خصوصا أن أفراد أمن "الكمبوند" أقروا أن الشاب كان مصرا على مقابلة الإعلامي عمرو أديب، بدعوى أنه رآه بالمنام ويحمل رسالة له قائلاً: "رأيته في المنام، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وطلبوا مني تكليف عمرو أديب بالتبرع بعمرة لعدد من الأشخاص".
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وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات في محيط الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة.
اعتراف بالواقعة
واعترف المتهم، وهو عامل دليفري في أحد مطاعم الأسماك، يدعى شهاب.أ، 26 سنة، باقتحام فيلا عمرو أديب بأنه حلم بعمرو أديب في منامه، وقرر التوجه إليه لمقابلته، ورفض أمن الكومبوند دخول المتهم لعدم وجود موعد أو إبلاغ عمرو بقدوم شخص لزيارته، وتم تسليمه إلى رجال المباحث.
وأوضحت التحريات أن الشاب لم يحاول الدخول من أجل السرقة، أو اقتحام الفيلا، لكن طلب من أمن الكمبوند الخاص الدخول إلى فيلا الإعلامي فتم التحفظ عليه وإحالته إلى قسم الشرطة التي تحقق مع الشاب لمعرفة دوافعه.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن الشاب المشتبه فيه صدر ضده عدة أحكام في 11 قضية تبديد، وتحفظت القوات عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.(العربية)
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