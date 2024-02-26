على سرير المستشفى.. هذا آخر ما قاله الراحل فادي ابراهيم

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قبل وفاته بأيام قليلة، أجرى "فوشيا" لقاء مع الفنان الراحل فادي إبراهيم خلال تواجده في أحد مستشفيات بيروت، للعلاج من المضاعفات التي حصلت معه أخيراً، إثر معاناته منذ أشهر من داء السكري وغسيل الكلى، وأدت إلى بتر ساقه وأصبعين من يده اليمنى.وكان فادي إبراهيم قد أعرب، خلال حديثه الأخير عن أمله بتخطي أزمته الصحية والعودة مجددا إلى الساحة الفنية من خلال مشاركته في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك كافة أطرافه، وعلق: "تواصلت معي إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بخصوص هذا الشأن".وتوقع إبراهيم بقاءه في المستشفى لحين تحسن وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض خضوعه للعلاج الفيزيائي بعد تركيب أطراف اصطناعية.وأوضح أنه قضى وقت فراغه في المستشفى بالتسلية مع الأصدقاء المقربين له والذين حرصوا على زيارته بشكل متواصل، فضلا عن انشغاله ببعض الألعاب الخاصة التي ساعدته على انعاش ذاكرته. كما قام بقراءة بعض الكتب المهمة البعيدة عن السياسة.وكشف إبراهيم أن الممثلين أحمد الزين وعبد المجيد مجذوب قد تواصلا معه باستمرار وقدما له الدعم المعنوي لمساعدته على تخطي أزمته الصحية.وعلّق فادي إبراهيم على الشائعات التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي ووفاته، بالقول: "لا أقرأ هذه الأخبار، أنا بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أحب الثرثرة".وصباح اليوم الإثنين 26 شباط 2024 أعلن وفاة إبراهيم عن 67 عاما بعد صراع مع المرض.