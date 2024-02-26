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فنون ومشاهير

"ما بتنمحى".. صورة للفنان الراحل فادي إبراهيم في شبابه هكذا بدا فيها!

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:18
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مع انتشار خبر وفاة الفنان اللبناني القدير الراحل فادي إبراهيم الحزين الذي هزّ الوسط الفني اللبناني والعربي، سارع عدد كبير من نجوم الفن في لبنان إلى إحياء ذكرياتهم مع الراحل وعبروا عن محبتهم الكبيرة له ولمسيرته الفنية الحافلة، كما تداول الجمهور المحبّ للفنان الراحل، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العائدة له.
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وكان لافتاً في الصور التي تم تدوالها بكثرة، صورة للفنان الراحل بدا فيها بشبابه حيث اتسم بالوسامة وجمال الإطلالة.
 
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ونشر الفنان والكاتب طارق سويد هذه الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وقال في تعليقه عليها: "هيك رح تبقى بقلوبنا وذاكرتنا... بحبك.. الله يرحم روحك".
 
كما نشرت الممثلة رولا حمادي الصورة نفسها، وعلقت قائلة: "فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك".

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي طارق سويد والفنان الراحل فادي إبراهيم مع الصورة، وتمنوا للراحل فادي إبراهيم الرحمة والمغفرة ولعائلته ومحبيه الصبر والسلوان.
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