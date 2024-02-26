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فنون ومشاهير

"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:16
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كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الفنان الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، اذ كان سيطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته.
 
وقال بدوي خلال حديث لـ"فوشيا"، إن "الراحل إبراهيم كان سيظهر للمرة الأولى على كرسي متحرك في مشهد صغير يتحدث فيه عن الكاتبة مي زيادة".
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وأضاف بدوي، أنه قد وعد الجمهور بعودة فادي إبراهيم إلى الساحة؛ لكن القدر لم يمهله ورحل فجأة تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب محبيه، قائلا بحزن: " طلعني كذاب قدّام الناس".
ووصف بدوي رحيل إبراهيم بالخسارة الكبيرة للدراما اللبنانية والعربية، وقال: "برحيله فقدت جزءاً من روحي. غيابه ترك حرقة كبيرة في قلب متابعيه. الصدمة كبيرة ولكن الموت حق ولا بد من التسليم لقضاء الله".

وعن جنازة الراحل، أكد بدوي أن فادي سيدفن تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 29 الجاري، في كنيسة الإنجيلية في بيروت، وتقبل التعازي يوم الدفن، وغداً الثلاثاء 27، وبعد غد الأربعاء 28 شباط، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً لغاية السادسة مساءً. (فوشيا)
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