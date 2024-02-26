من المقرّر عرضه في رمضان: حريق هائل يلتهم موقع تصوير هذا المسلسل.. فهل من إصابات؟

تعرّض موقع تصوير المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" المقرّر عرضه في رمضان 2024، لحريق هائل أثناء تصوير بعضاً من مشاهده في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة اشتعال النيران في موقع التصوير الذي جرى السيطرة عليه. وقد تضررت بعض الأجزاء من الديكور، ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات بين العاملين أو الفنانين.

حريق يلتهم موقع تصوير المسلسل المصري "الكبير أوي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 #خبرني pic.twitter.com/z7zexam4P2 — خبرني Khaberni (@khaberni) February 26, 2024 Advertisement

وعما إذا سيؤثر الحريق على موعد عرض حلقات المسلسل، أكدت بعض التقارير أنه سيعرض وفق الموعد المحدد وسيتنافس في موسم رمضان 2024.



وقبل عدة أسابيع، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الترويجي للمسلسل، مقدمًا لمحات عما سنشهده من مواقف كوميدية وأحداث طريفة وقضايا اجتماعية.



ولوحظ أن أحداث العمل اقتبست بعضًا منها من أفلام ومسلسلات عالمية، من بينها المسلسل الإسباني الأشهر "لا كاسا دي بابل"، حيث أقدم "حزلؤوم" في الاستيلاء على أحد البنوك، وفيلم "القناع الأخضر"، حينما قام محمد سلام بتقليد النجم الأمريكي جيم كاري.



وتضمن الفيديو الدعائي للجزء الثامن مشاهد لإعلان مربوحة ، التي تؤدي دورها الفنانة رحمة أحمد، حملها من "الكبير أوي" الذي سيظهر أيضا خلال الحلقات بتقليد شخصية "نابليون بونابرت"، و"بينوكيو".



ومن المقرر أن يظهر خلال الجزء الجديد عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة أمينة خليل، والفنانة شيماء سيف، والفنانة صفاء الطوخي.



ومسلسل "الكبير أوي 8" من إخراج أحمد الجندي وبطولة كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد سلام. (فوشيا)