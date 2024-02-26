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فنون ومشاهير

تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!

Lebanon 24
26-02-2024 | 14:29
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أثارت النجمة شيرين رضا قلق محبيها في أحدث اطلالاتها.
 
 
وبدت الفنانة المصرية في برومو مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المقرر عرضها يومَي الخميس والجمعة المقبلين، وهي تتوكأ على عكاز بعد تعرّضها لإصابة في قدمها، وفق ما قالت الشاذلي خلال الإعلان عن الحلقة، مشيرةً إلى أن شيرين تعرضت لإصابة خلال العمل.
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يذكر أن رضا تشارك مع أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" للحديث عن كواليس وتفاصيل العمل، والكشف عن أصعب المشاهد والمواقف الطريفة التي رافقت التصوير.
المصدر: لها
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