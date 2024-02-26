تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!

أثارت النجمة شيرين رضا قلق محبيها في أحدث اطلالاتها.

وبدت الفنانة المصرية في برومو مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المقرر عرضها يومَي الخميس والجمعة المقبلين، وهي تتوكأ على عكاز بعد تعرّضها لإصابة في قدمها، وفق ما قالت الشاذلي خلال الإعلان عن الحلقة، مشيرةً إلى أن شيرين تعرضت لإصابة خلال العمل.

Advertisement

يذكر أن رضا تشارك مع أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" للحديث عن كواليس وتفاصيل العمل، والكشف عن أصعب المشاهد والمواقف الطريفة التي رافقت التصوير.