"أنا مش باقي".. مقطع فيديو مؤثر ينتشر للراحل فادي ابراهيم

نشر الممثل اللبناني وسام حنا، مقطع فيديو من عمل درامي جمعه بالفنان القدير فادي ابراهيم الذي رحل صباح أمس الأثنين عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، على حسابه على منصة "إكس".

ويقول الراحل ابراهيم المسجون لزميله في السجن حنا: "مبروك"، ليرد الأخير: "يبارك بعمرك، هاي الكلمة بتقلي ياها بس اطلع من هون، لما صير برا مش هلق"، ليتابع ابراهيم: "اذا هيك مش رح تسمعها"، ثم تابع حنا الذي بدا حزيناً لبقائه في السجن: "اي شو في ورانا قاعدين"، ليردّ ابراهيم: "انت قاعد، أنا مش باقي، شغلتي بسيطة، جنحة، العترة على القاتل شرطي".

هذا الفيديو المؤثر الذي نشره حنا، تفاعل معه المتابعين وبعض الفنانيين بحزن، فقالت أحدهم: "شي بيحرق القلب".