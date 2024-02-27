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فنون ومشاهير

اتهام زوجة الموسيقار الشهير باختطافه وتعذيبه.. هذا ما كشفه نجله رجال الأعمال!

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:56
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فاجأ رجل الأعمال المصري هشام حلمي، نجل الموسيقار المصري حلمي بكر، الجمهور بادعاءاته حول إقدام زوجة والده سماح عبد الرحمن القرشي باختطاف والده وتعذيبه، رغم تدهور حالته الصحية.
وفي مداخلة هاتفية له مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، كشف أن والده يعاني من سوء المعاملة، إذ يتعرض للتعذيب على يد عائلة زوجته الحالية، بعدما أخرجوه من منزله في منطقة المهندسين، ونقلوه إلى منطقة ريفية في محافظة الشرقية.
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ولفت هشام بكر إلى أنه غير قادر على التواصل مع والده؛ بسبب سيطرة زوجته عليه واتخاذها جميع القرارات بدلًا منه، ومنعها إياه من الحديث على الهاتف.

كما زعم أن المطربة نادية مصطفى تواصلت معه وأخبرته بوجود تسجيلات صوتية تؤكد تعرض والده للتعذيب على يد عائلة زوجته الحالية.


من جهتها، نفت سماح جميع الاتهامات ضدها، مُشيرةً إلى أن حلمي بكر يتواجد هو وابنته برفقتها في المنزل، كما أن إخوته زاروه في محافظة الشرقية من أجل إعادته إلى القاهرة، إلَّا أنه رفض الذهاب معهم.

وأوضحت أن سبب نقله إلى محافظة الشرقية يعود لرغبتها في رعايته بمساعدة عائلتها، الذين يتحملون معها جزءًا من الأعباء الكبيرة.

وكشفت سماح أنها تمتلك تسجيلات صوتية لهشام بكر رفض فيها زيارة والده في منطقة المهندسين، رغم تواجده في القاهرة الأسبوع الماضي. (فوشيا)
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