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فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنيّة طويلة... وفاة أحد أبرز الشعراء (صورة)

Lebanon 24
27-02-2024 | 11:06
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تُوفي الشاعر الغنائي المصري بخيت بيومي، عن عمر يناهز 82 عامًا، في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد مسيرة طويلة في عالم التأليف الغنائي لكبار المطربين، وقد اشتهر بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال.
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ونعت جمعية المؤلفين والملحنين على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بيومي، وكتبت: "تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير بخيت بيومي، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته ومحبيه". (العربية)
 
 
بخيت بيومي
 
 
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