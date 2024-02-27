حشد كبير من الشخصيات الروحية والإجتماعية في افتتاح فيلم "الرب يراني"

نظمت جمعية منسيين، جهاز خدمة المحبة في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة وشركة VMP، حفل إطلاق فيلم " الرب يراني" للمخرج طوني نعمة، في مجمّع الـ"ABC"- الضبية، في حضور حشد كبير من الشخصيات الروحية، الإجتماعية، الفنية والإعلامية والثقافية.

Advertisement

وفي السياق، ألقت المسؤولة الإعلامية في جمعية "منسيين" تانيا اسطفان كلمة ترحيب تحدثت فيها عن الجمعية.



وقالت: "رغم كل الخدمات التي تقدمها "منسيين" من مساعدات، تبقى هويتها أكثرُ من مجرد عمل خير، هي عملٌ رسولي قائم على التبشير بكلمة الله عبر الإذاعة مروراً بالتلفزيون ووصولاً اليوم الى السينما".

من جهته، أشار مؤسس جمعية "منسيين" الأب جان أبو خليفة الى أنّ "الفيلم يضيء على محطّة من تاريخ مقدَّس للرهبانية اللبنانيّة المارونية، موضحاً أن الفيلم "نُفِّذ في وضع إقتصادي صعب" وشاكراً الممثلين "الذين أعطوا الكثير من الجهد والوقت وأخذوا القليل ممَّا يَستحقون".

كما توجّه بالشكر الى مدير شركة VMP جان حداد الذي وضع كلّ إمكانيات مؤسسته الإنتاجية في خدمة هذا العمل، مشيداً بإبداع المخرج طوني نعمة.

وشكر أبو خليفة الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم الذي شجع ودعم وواكب إنتاج الفيلم، كما توجه بالشكر الى المدبّر الحالي الأب ميشال أبو طقة الذي سهّل عملية التواصل بين فريق العمل والأديار، والأب يوحنا الحاج الذي رافق ليتورجياً فريق العمل خلال فترة التصوير".

بدوره، اشاد الأب جان عقيقي بالكاتب منير معاصري الذي استند الى كتب عدة إستلهم منها سيرة حياة الطوباوي نعمة، ومنها كتاب "في أثر الأخ اسطفان نعمة" للأب الدكتور إيلي قزي". ونوّه بالموسيقى التصويرية التي تحمل توقيع الفنان نادر خوري والمؤلف الموسيقي فادي أبي هاشم.

في الختام، تسلّم كلٌ من المخرج طوني نعمة والسيد جان حداد درعاً تكريمياً بإسم جمعية "منسيين". أما الممثل جوزيف ساسين الذي لعب دور الاخ اسطفان نعمة فتسلّم درعاً تكريمياً بالنيابة عن الممثلين.

تجدر الإشارة الى أنه يبدأ عرض الفيلم في ٢٩ شباط في جميع صالات السينما.