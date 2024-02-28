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72 قطعة سلاح وأكثر من 3 آلاف طلقة ذخيرة في منزل النجم الشهير!

Lebanon 24
28-02-2024 | 23:00
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أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة، خلال مداهمة منزل النجم آلان ديلون، وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأكد المدعي العام، في بيان، أن الممثل آلان (88 عامًا)، الذي يعاني من مرض عضال، "ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري".
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وفي التفاصيل، داهمت الأجهزة الأمنية منزل آلان بعد بلاغ من قاضي الوصاية، في 8 شباط؛ إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لـ آلان ديلون خلال زيارة لمنزله أن الممثل كان يمتلك سلاحًا ناريًا.

ولوحظ أثناء المداهمة "وجود منصة للرماية في العقار"، وفق بيان المدعي العام.

وتم وضع الممثل، الذي يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، تحت الحماية القضائية، في نهاية كانون الثاني العام الماضي، وعيّن القضاء ممثلًا قانونيًا مسؤولًا عن مساعدته في المتابعة الطبية، وسط صراع بين أبنائه الثلاثة، أنتوني وأنوشكا وآلان فابيان.
المصدر: فوشيا
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