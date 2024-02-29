أداء لافت ومؤثر جداً.. الجمهور يُشيد ببطلة مسلسل "الخائن": مُبدعة (فيديو)





واستطاعت مرام أن تلفت الأنظار بأدائها للحظات الانهيار والجنون، وانفعالاتها العشوائية وفقدان السيطرة على تصرفاتها خلال مشهد مواجهة جمعها مع زميلتها الممثلة سلافة معمار التي تلعب دور أسيل، وحاولت فيه الإنتحار، إلا أن اسيل قامت بـ إنقاذها في النهاية.

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وفي ردود الفعل على الأداء قال أحد المتابعين: مرام مبدعه وعلامة فارقه بالمسلسل وفي حلقه اليوم ( حلقه ٨٩) خلتني اصدق انها مريضه نفسيه احترااااف من الاخر". قامت الممثلة السورية مرام علي التي تؤدي شخصية "الخائن" في الحلقة الـ 89 من مسلسل الخائن بأداء لافت ومؤثر جدا.واستطاعت مرام أن تلفت الأنظار بأدائها للحظات الانهيار والجنون، وانفعالاتها العشوائية وفقدان السيطرة على تصرفاتها خلال مشهد مواجهة جمعها مع زميلتها الممثلة سلافة معمار التي تلعب دور أسيل، وحاولت فيه الإنتحار، إلا أن اسيل قامت بـ إنقاذها في النهاية.وفي ردود الفعل على الأداء قال أحد المتابعين: مرام مبدعه وعلامة فارقه بالمسلسل وفي حلقه اليوم ( حلقه ٨٩) خلتني اصدق انها مريضه نفسيه احترااااف من الاخر".

وفي تفاصيل الحلقة، بعدما تم حجز سيف بسبب الابلاغ عن سوء استخدام العقود وأموال الشركة لمصالحه الشخصية، ذهبت تيا إلى بالسيارة إلى المكان الذي حاولت قتل أسيل فيه في وقت سابق.



وبعد اتصال جرى بينهما، شعرت أسيل بوجود خطر ما، فقامت بالاتصال بعلاء وباللحاق بها واستطاعت أن تنقذها من الإنتحار في اللحظات الأخيرة.(ET)





