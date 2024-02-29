بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته

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نشر الممثل جان بو جدعون عبر صفحته على موقع فايسبوك، حواراً افتراضيا بين الممثل الراحل فادي ابراهيم ووالدته التي توفيت أمس من دون ان تعرف ان ابنها قد فاريق الحياة منذ يومين.وكتب بو جدعون:إنطرني يا إمي ..._لوين جايي يا تقبري قلبي.._مش قادرة شوفك بلا إجر..وبلا صابيع.._بعدني هيّن قدّام غيري.._زحلي لإقعد حدّك.._ما إنت ساخني يا تقبريني ..كان لازم ترتاحي.._أنا هلق إرتحت..بس شميت ريحتك.._بعدن عايزينك تحت.._مش أنا اللي جيت يا إبني..قلبي ضهر من جسمي ومشي قدامي لعندك .._خليني أغمرك لإرتاح.._إنت هيك بترتاح ..بس أنا اللي لازم إرتاح.._كيف بترتاحي يا إمي.._بس أعطيك إجري وصبيعي ...وشوفك واقف برتاح.._ما إجريكي بيوجعوكي وإيديكي كمان.._بس يصيروا إلك بيصحّوا يا إبني.._ٱخ يا إمي زدتيلي أوجاعي...كيف فيي كافيكي..؟_كافيتني من اول ما خلقت ..لأنو لبنان والناس رفعوا راسهن فيك.._نيالي يا إمي كنت رح أنطر صلاتك من الأرض ..ذادو ملايكة الرب فيكي...إعطيني إيدك لبوسها..ووزع بركة منك..فوتي من الصقعة لندفى حد يسوع والعدرا..يشار الى ان فادي ووالدته سيواران الثرى اليوم، بعد الصلاة على راحة نفسيهما عند الثانية والنصف من بعد الظهر في الكنيسة الانجيلية راس النبع.