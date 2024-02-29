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فنون ومشاهير

"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:46
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نشر المذيع والمنتج التنفيذي في قناة MTV موريس متى صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وأقلق متى متابعيه حيث أطل من المستشفى معلقا المصل في يده.

وعلّق على الصورة بالقول: "قطعت عخير وسلامة. طولوا بالكن كم يوم وراجعلكن أقوى وأنشط. بشكركن من قلبي فردا فردا عمحبتكن".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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