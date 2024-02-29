Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب "بلوك".. نوال الزغبي تفقد اعصابها هذا ما حصل معها! (فيديو)

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1169774-638447980506872580.png
Doc-P-1169774-638447980506872580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الفنانة نوال الزغبي بالرد على برنامج ترفيهي بعدما نشر خبراً عنها، قالت انه غير صحيح يشير إلى أنها أزالت الحجب عن متابع لحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدم لها هدية، عبارة عن حقيبة باهظة الثمن.

وأعادت نوال نشر مقطع فيديو للبرنامج الذي يحمل اسم "وش صاير"، عبر حسابها على منصة إكس، معلقة: "كوسيلة إعلامية محترمة بتوقع منكم الحد الأدنى من الموضوعية واحترام المادة التي يتم تقديمها، لا كان في بلوك ولا غير بلوك وكل ما ورد بهذا الفيديو غير دقيق!".
 
Advertisement
 
 
 
وكان البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي وصانع المحتوى عبد المحسن اللافي، وتشاركه الفنانة السعودية نيرمين محسن، عرض صورة لنوال الزغبي من مقطع فيديو، وهي تعانق شخصاً قدم لها حقيبة تحمل علامة تجارية شهيرة، من أجل رفع الحظر عنه وعودة المتابعة مجدداً.(الجديد)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:55 | 2024-02-29
04:00 | 2024-02-29
03:58 | 2024-02-29
03:38 | 2024-02-29
02:28 | 2024-02-29
01:46 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24