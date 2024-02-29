بسبب "بلوك".. نوال الزغبي تفقد اعصابها هذا ما حصل معها! (فيديو)

قامت الفنانة نوال الزغبي بالرد على برنامج ترفيهي بعدما نشر خبراً عنها، قالت انه غير صحيح يشير إلى أنها أزالت الحجب عن متابع لحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدم لها هدية، عبارة عن حقيبة باهظة الثمن.



وأعادت نوال نشر مقطع فيديو للبرنامج الذي يحمل اسم "وش صاير"، عبر حسابها على منصة إكس، معلقة: "كوسيلة إعلامية محترمة بتوقع منكم الحد الأدنى من الموضوعية واحترام المادة التي يتم تقديمها، لا كان في بلوك ولا غير بلوك وكل ما ورد بهذا الفيديو غير دقيق!".

كوسيلة اعلامية محترمة بتوقع منكم الحد الادنى من الموضوعية واحترام المادة اللي عم تقدموها… لا كان في بلوك ولا غير بلوك وكل ما ورد بهالفيديو غير دقيق! https://t.co/bFjm6HZjcy — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 27, 2024 Advertisement

وكان البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي وصانع المحتوى عبد المحسن اللافي، وتشاركه الفنانة السعودية نيرمين محسن، عرض صورة لنوال الزغبي من مقطع فيديو، وهي تعانق شخصاً قدم لها حقيبة تحمل علامة تجارية شهيرة، من أجل رفع الحظر عنه وعودة المتابعة مجدداً.(الجديد)



