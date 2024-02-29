بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)

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بعد شائعات واتهامات نجله لزوجته باختطافه، فاجأ الموسيقار المصري حلمي بكر، جمهوره بمداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" في أول إطلالة له.وقال بكر خلال المداخلة: "سعيد جدًا بإن إحنا خيبتنا بقت تقيلة". وأضاف: "أنا مش هطلع أتكلم في هيافة، وأطلع أتكلم في مطربين ليه خلاص كفاية".وتابع: "كل اللي بيتقال عني تفاهة، وأنا بحب جمهوري جدًا، والجمهور بيتطمن سواء بالتطاول أو قلة الأدب أو ببعض الناس اللي بيهاجموني وبيحاولوا يقتحموا حياتي الشخصية".وبسؤاله: "إنت مرتاح في إقامتك بالشرقية؟"، علق بكر قائلاً: "وبعدين بقى أنا قررت متكلمش في الحاجات دي خالص".وكانت أخبار قد انتشرت عن اختطاف الموسيقار الكبير حلمي بكر، وسط اتهامات متبادَلة بين زوجته سماح القرشي وابنه هشام، الذي أكد أن زوجة أبيه تعمّدت إخفاء والده في إحدى الشقق في أرياف الشرقية، واتهمها باختطافه وتعذيبه في محاولة منها للاستيلاء على شقته الكائنة في منطقة المهندسين.وأكد هشام، الموجود حالياً خارج مصر، أنه سوف يعود في أقرب وقت لينقذ والده من أيدي زوجته.وفي ردّها الأول على اتهامات ابن زوجها، قالت سماح القرشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE: "الموسيقار حلمي بكر كان بيرفض الردّ على الاتهامات لكني قررت الظهور والرد".وأضافت: "الموسيقار الكبير برفقة زوجته وابنته في محافظة الشرقية مش في الأرياف، هو في مدينة كفر صقر وإخواته كانوا هنا الأسبوع الماضي... حلمي رفض العودة مع إخوته للقاهرة، وقال لهم لن أغادر، وعندما تدهورت حالته الصحية في المهندسين، رفض الذهاب للمستشفى لمدة أسبوعين وأكثر، وقال مش هروح مستشفى". (لها)