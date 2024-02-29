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فنون ومشاهير

عمل فني جديد يعيد وائل كفوري لتألق التسعينيات.. مع من سيتعاون؟ (صور)

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:59
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سيجمع عمل فني جديد الفنان وائل كفوري بالشاعر ميشال جحا، وجاء الإعلان الذي لم يفصح الطرفين عنه بالتفاصيل، بعد أيام من حلول جحا ضيفاً في برنامج "المجهول".

وأعلن جحا أنه لم يلتق بكفوري من مدّة ولكن جرى اتصال بينهما حيث وعده كفوري بزيارته في وقت قريب.
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وبحسب برنامج "ET بالعربي"، زار وائل كفوري الشاعر في منزله أمس الأربعاء، للاتفاق على تعاون جديد خلال المرحلة المقبلة، كما تضمنت الزيارة اتفاقاً على تعاون مع شقيق ميشال الملحن جوزيف جحا.
 


وجمع ميشال جحا ووائل كفوري عدة أغنيات شكلت باكورة أعمال كفوري، وحققت نجاحاً واسعاً في العالم العربي، منها أغنية "مين حبيبي أنا؟"، التي قدمها وائل كفوري إلى جانب النجمة نوال الزغبي قبل 27 عاماً، وحقّقت حينها نجاحاً كبيراً.

بالإضافة إلى أغنية "بعترفلك إني بحبك" و"بيقولوا لبّسها لولو" التي حصدت إعجاباً جماهيرياً في التسعينيات.
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