عمل فني جديد يعيد وائل كفوري لتألق التسعينيات.. مع من سيتعاون؟ (صور)

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سيجمع عمل فني جديد الفنان وائل كفوري بالشاعر ميشال جحا، وجاء الإعلان الذي لم يفصح الطرفين عنه بالتفاصيل، بعد أيام من حلول جحا ضيفاً في برنامج "المجهول".وأعلن جحا أنه لم يلتق بكفوري من مدّة ولكن جرى اتصال بينهما حيث وعده كفوري بزيارته في وقت قريب.وبحسب برنامج "ET بالعربي"، زار وائل كفوري الشاعر في منزله أمس الأربعاء، للاتفاق على تعاون جديد خلال المرحلة المقبلة، كما تضمنت الزيارة اتفاقاً على تعاون مع شقيق ميشال الملحن جوزيف جحا.