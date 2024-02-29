أحمد سعد في تصريح مثير للجدل: سجلت أغنية أرثي بها نفسي

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حلّ الفنان المصري أحمد سعد ضيفاً على برنامج "Abtalks" على "يوتيوب" وتحدث عن أهم اللحظات في حياته الفنية والشخصية.وتحدث سعد خلال اللقاء إلى أنه لجأ إلى طبيب نفسي، بسبب معاناته من مشكلة هوس الشهرة والظهور، خلال مسيرته الفنية، وتحدث عن محاولاته الدائمة في استعراض نفسه لجذب انتباه من حوله.وأضاف سعد إلى أنه يعتبر هذه المشكلة بمثابة "مأساة" بالنسبة إليه، إذ عاش طفولة محاولاً جذب انتباه الآخرين كطفل صغير، ما جعله يصارع من الداخل لتقديم أقصى ما لديه والبقاء في المقدمة.وكشف "أنه يحبّ اليوم الذّي سيتوفى فيه كثيراً، وذلك لأنه سيكون تحرّراً من كلّ ما يقيّده"، وأردف سعد "عايز أعيش في سلام"، وصدم أحمد سعد الجمهور بالقول أنه سجّل أغنية يرثي فيها نفسه على أن تطرح بعد وفاته مباشرة.وتحدث أحمد سعد عن طفولته قائلاً: "ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب".