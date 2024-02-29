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فنون ومشاهير

فنانة تشكو من غلاء الأسعار: "في أمل تنزل؟"

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:48
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شكت الفنانة المصرية شيرين رضا من الغلاء الفاحش في الأسعار، متسائلةً عما إذا كانت ستنخفض في الفترة المقبلة.

وقالت شيرين في تدوينة عبر حسابها على منصة "اكس": "هو في أي أمل إن الأسعار تنزل ولا هو كده وخلاص؟".
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المصدر: لها
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شيرين رضا

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