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فنون ومشاهير
فنانة تشكو من غلاء الأسعار: "في أمل تنزل؟"
Lebanon 24
29-02-2024
|
15:48
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شكت الفنانة المصرية شيرين رضا من الغلاء الفاحش في الأسعار، متسائلةً عما إذا كانت ستنخفض في الفترة المقبلة.
وقالت شيرين في تدوينة عبر حسابها على منصة "اكس": "هو في أي أمل إن الأسعار تنزل ولا هو كده وخلاص؟".
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المصدر:
لها
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