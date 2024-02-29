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فنون ومشاهير

ما سبب وفاة النجمة كات جانيس؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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توفيت المغنية الأميركية الشابة كات جانيس عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلنت العائلتها الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكّدت أن "كات" فارقت الحياة وهي محاطة بحب عائلتها.
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وأعرب أفراد العائلة في بيان لهم عن امتنانهم للدعم الكبير الذي تلقوه خلال فترة معاناتهم، مؤكدين أن روح "كات" ستظل حية من خلال موسيقاها وإرثها الفني.

 
هذا وأعلنت العائلة أنها ستصدر مقطوعات موسيقية تكريمًا لها، وستذهب كافة العائدات إلى ابنها لورين البالغ من العمر 7 سنوات.

وكانت قد كشفت كات في كانون الثاني الماضي، عن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.

المصدر: فوشيا
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