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فنون ومشاهير

بعد شهرين فقط على طلاقه.. فنان شهير يحتفل بخطوبته تعرفوا إلى عروسه (صور)

Lebanon 24
01-03-2024 | 00:00
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عقد مطرب المهرجانات المصري "مسلم" خطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور أصدقائه من نجوم الفن.

وكتب مسلم على صفحته الرسمية عبر موقع الصور انستغرام: "النهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 أجمل نهاية بي النسبة ليا ‏وأصبحت أجمل إنسانة في حياتي اللي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا".
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وجاءت خطوبة مسلم، بعد شهرين فقط على طلاقه ن زوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر كانون الأول الماضي، عبر حسابه على تطبيق إنستغرام قائلا :"الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن ".(البوابة)


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