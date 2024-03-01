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فنون ومشاهير

بعدما فاجأت الجمهور بإطلالتها.. إليكم تفاصيل خلع أمل حجازي الحجاب

Lebanon 24
01-03-2024 | 02:34
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انتشر أمس الخميس فيديو للفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي عبر مواقع التواصل أثناء تواجدها في مركز لبيع النظّارات، وهي تؤدي من دون حجاب أغنيتها الشهيرة "زمان"، ما دفع المعلّقين للتساؤل عمّا إذا كانت قد خلعت الحجاب.

وأكّدت مصادر مقرّبة من حجازي لـ"لها" أن الأخيرة خلعت الحجاب في العام الماضي، بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، استوجبت خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها.

وأضافت المصادر أن حجازي لا تنوي العودة إلى الغناء في وقت قريب.
 
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وكانت أمل حجازي قد ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها الغناء في عام 2017 من خلال بيان جاء فيه: "أخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين... منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين على الرغم من انني كنت قريبة داخلياً من الله عز وجل. ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائماً الهدايا الكاملة، انني لا انتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعاً الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكنني أتكلم عن ذاتي فالآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله اطلالات قريبة بشكل آخر".

وأضاف البيان: "أردت اليوم أن اعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب. شكراً لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقاً هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن وهي ليست كأي سعادة مررت بها من قبل. جعلني الله أنا وانتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعاً لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدالله على هذه النعمة. أمل حجازي". (لها)

    

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