إصابة فنانة شهيرة في مقلب لرامز جلال.. وهذا وضعها الصحي

تم خلال الساعات الماضية تداول أخبار عن إصابة الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال تصوير حلقتها في برنامج رامز جلال الجديد المقرر أن يذاع في رمضان المقبل ويحمل عنوان "رامز قفل اللعبة".



وأكدت مصادر صحافية أن الفنانة سمية الخشاب تعرضت لكسر في القدم وبعض الكدمات في كتفها نتيجة انزلاقها في إحدى لعبات الملاهي.

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وبدأ الفنان رامز جلال، تصوير برنامجه الشهير للمقالب في مدينة ملاهي شهيرة بدولة الإمارات، ومن ضمن هذه الألعاب أكوا بارك وبيت الرعب، ومن المقرر عرضه طوال شهر رمضان المقبل 2024، عقب أذان المغرب على شاشة قناة MBC مصر.



ويستضيف رامز مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني والرياضي ومن ضمنهم: كريستيانو رونالدو، إمام عاشور، محمود كهربا، غادة إبراهيم، عمرو يوسف، محمد عبد المنعم، علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، وغيرهم.(لها)





