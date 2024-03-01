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فنون ومشاهير

تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:42
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بعد الحديث عن اختطافه وتعذيبه على يدّ زوجته، أعلنت زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن الأخير تم نقله إلى المستشفى بسبب تدهور صحته، وطالبت جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت سماح القرشي إنه خلال الساعات الماضية تم نقل بكر إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالشرقية بعد تدهور حالته الصحية.
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كما أضافت "وضعه الصحي مش كويس.. أدعوله، لأنه تعبان". (العربية)
 
 
 
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