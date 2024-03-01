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فنون ومشاهير

خسارة كبيرة للفن العربي.. الموسيقار حلمي بكر في ذمة الله

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:24
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توفي الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض نقل على إثره إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز 86 عامًا.
 
ونعت الفنانة نادية مصطفى الموسيقار بكر، في منشور عبر حسابها عبر "انستغرام" وقالت: "لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. البقاء لله أستاذ حلمي بكر انتقل إلى رحمة، الله يرحمه ويسكنح فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه والمخلصين".
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بدورها، قالت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على منصة "اكس": "خسارة كبيرة للفن المصري والعربي رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، معه اليوم فقدنا رائد كبير بالموسيقى العربية الشرقية صعب يتكرر. لروحه الرحمة وكل التعازي لأسرته الكريمة والشعب المصري وكل محبيه".
 
 
 

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