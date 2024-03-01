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فنون ومشاهير
التحاليل أظهرت تسمماً.. نجل حلمي بكر يتهم زوجة والده بقتله!
Lebanon 24
01-03-2024
|
15:52
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كشف هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر عن تقديم بلاغ ضد سماح القرشي زوجة والده الراحل بتهمة قتله.
وقال هشام حلمي بكر لـ"لها": "أنا موكل المستشار مرتضى منصور في تقديم بلاغ ضد زوجة أبي بتهمة القتل وأنا والدي توفي لكن حقه هيرجع".
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بدوره، أصدر المستشار مرتضى منصور بياناً كشف فيه عن ملابسات وتفاصيل وفاة الموسيقار حلمي بكر مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ ضد سماح القرشي يتهمها فيه بقتل حلمي بكر بعدما أثبتت التحاليل وفاته مسموماً.
وقال مرتضى منصور في بلاغه: " توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة".
وأضاف: "تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلًا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته أتهمها فيه بقتله".
ووجه منصور تحذيراً لسماح القرشي قال فيه: "وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان.
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