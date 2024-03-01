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فنون ومشاهير

نجمة "سوبر ستار" تعود بعد غياب.. بكليب من إخراج لبناني

Lebanon 24
01-03-2024 | 23:00
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أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا أحدث أغنياتها بعنوان "باي باي يا مشاكلي" على موقع "يوتيوب" ومنصة "ساوند كلاود" العالمية، بعد غياب سنوات. 


وجاءت أغنية "باي باي يا مشاكلي" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي سريع.
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وصُوّرت الأغنية فيديو كليب حمل توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، وهي من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم وإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز".


يُذكر أن نجمة الموسم الثالث من برنامج "سوبر ستار" وضعت في آذار الماضي مولودتها الأولى "تاج" من زوجها لاعب المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح.
المصدر: لها
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