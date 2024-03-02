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فنون ومشاهير

"لابسة لانجري".. النجمة السورية تتعرّض لهجوم بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2024 | 00:00
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تعرّضت الممثلة السورية نسرين طافش لهجوم عنيف وذلك بعد آخر إطلالة لها.

فقد شاركت نسرين أمس الجمعة في افتتاح أحد المطاعم، الا انه فاجأت الجمهور بإطلالتها المُثيرة، حيث ارتدت "توب" من الدانتيل الأسود من دون أكمام كشفت عن أجزاء من جسدها نسقتها مع تنورة قصيرة جدا من الجلد.
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وقامت نسرين بخلع الجاكيت الفرو الحمراء أمام المصورين فاعتبر البعض انها تقوم باستعراض جسدها.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين انتقدوا إطلالة نسرين، واعتبر البعض انها ترتدي لانجري او "بيبي دول".

يُذكر ان نسرين تخوض المُنافسة في رمضان 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان "بدون مقابل" أمام النجم المصري هاني رمزي.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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